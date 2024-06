Festa della Repubblica, a Roma freddo e pioggia sulla parata del 2 giugno. Cos’è successo con il premier Meloni

MeteoWeb

Maltempo, pioggia e freddo anomalo a Roma sulla parata del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Condizioni meteo particolarmente insolite per questo periodo dell’anno: il cielo è cupo, la temperatura è ferma a +16°C in pieno giorno e piove in modo fitto sulla Capitale, come se fossimo in pieno autunno.

Il premier Giorgia Meloni ha lasciato l’altare della patria a piedi per raggiungere via dei fori imperiali dove ha assistito alla tradizionale parata militare per la festa della repubblica. Per lei, una pioggia di cori al grido di ‘Giorgia Giorgia’ l’accompagna fino alla tribuna dove siedono l’autorità. Tanti i cittadini, molti con bambini al seguito, che riescono ad avvicinarla per uno scatto, chiedendo un selfie o una semplice stretta di mano.

Un inno d’Italia emozionato e potente quello cantato da Claudio Baglioni, in completo grigio, davanti alla tribuna presidenziale. Gli applausi prima della pioggia che ha iniziato a battere forte ai fori imperiali hanno preceduto il saluto del cantautore romano ai rappresentati delle Istituzioni.

L’immancabile storica fanfara dei Bersaglieri ha chiuso, insieme ai plotoni a cavallo, la parata del 2 giugno. Applausi di gioia al passaggio di corsa dei fanti piumati lungo via dei Fori Imperiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.