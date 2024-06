Ecovandali di Ultima generazione tentano un blitz alla parata del 2 giugno

MeteoWeb

Gli ecovandali di Ultima generazione hanno tentato un blitz oggi alla parata del 2 giugno. “Armati di fango”, che non hanno usato, hanno provato maldestramente – come al solito – a richiamare l’attenzione sui problemi climatici nel corso dei festeggiamenti ai fori imperiali di Roma. In cinque sono stati portati via. “Colpiti con il manganello al passaggio di Mattarella. La Repubblica è la Costituzione vanno protette da questo Governo” hanno detto, addirittura accusando le forze dell’ordine di non avergli consentito di aggredire le massime istituzioni del Paese!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.