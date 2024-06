Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge abbondanti e temporali diffusi oggi e domani

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla valida a partire dalle 13 di oggi e fino alle 23.59 di domani, lunedì 1 luglio, per piogge abbondanti con temporali diffusi. Sono previsti fino a stasera possibili rovesci e qualche temporale pomeridiano in montagna e in pianura. È possibile qualche isolato temporale più forte.

Domani il tempo sarà instabile con probabili rovesci e temporali diffusi con piogge anche abbondanti, più frequenti in pianura e in montagna. Sarà anche possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense.

Il verificarsi di questi eventi meteorologici può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

