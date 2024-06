Allerta Meteo, l’Italia si prepara ad un weekend estremo: tra caldo e forte maltempo

MeteoWeb

Farà abbastanza caldo, seppur senza picchi da record. Nulla d’eccezionale. Anzi, molto più nella norma rispetto al forte maltempo che ancora una volta colpirà il Nord. Sarà questo, in estrema sintesi, il meteo dell’Italia nel weekend: temperature elevate sabato al Centro e domenica al Sud, ma soprattutto piogge torrenziali e temporali molto violenti nel pomeriggio-sera di sabato al Nord/Ovest e poi domenica anche al Nord/Est.

La colonnina di mercurio sabato raggiungerà i +36°C a Roma e Firenze, da dove partirà il Tour de France in una tappa rovente fino a Rimini. Domenica avremo valori analoghi al Sud, dove il caldo si prolungherà anche lunedì. Ma, ripetiamo, è “un’ondatina“: breve, e senza eccessi. Tipicamente estiva. Si concluderà già domenica al Centro, e poi nelle prime ore di martedì al Sud, quando arriverà il maltempo con temperature in picchiata.

Proprio il maltempo preoccupa maggiormente: i fenomeni meteo estremi di sabato sera al Nord/Ovest saranno davvero molto molto pericolosi. Massima attenzione.

