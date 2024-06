Allerta Meteo su Euro 2024: allarme maltempo sugli Ottavi di Finale, a rischio le partite di Spagna e Inghilterra

MeteoWeb

Tra poche ore inizieranno gli Ottavi di Finale degli Europei di calcio in corso in Germania: è la fase ad eliminazione diretta, quindi la più palpitante e spettacolare perchè ogni partita vale andare avanti o tornare a casa, essere dentro o fuori, la vita o la morte. E ad inaugurare questo girone infernale, o paradisiaco per chi arriverà in fondo, c’è proprio l’Italia di Luciano Spalletti che alle 18:00 di sabato 29 giugno scenderà in campo allo stadio Olimpico di Berlino contro la Svizzera.

Come abbiamo già anticipato nei precedenti bollettini meteo di MeteoWeb, sarà una serata anomala nella capitale tedesca: il cielo sarà annuvolato da nubi sparse e tanta sabbia del Sahara, ma sempre tra ampie schiarite, e farà caldo, molto caldo, con valori intorno ai +29°C con oltre il 45% di umidità relativa, quindi una forte sensazione di afa e senza ombra di dubbio le condizioni più calde di questo europeo. I calciatori in campo potranno risentirne.

Sempre sabato, ma alle 21 di sera, al Westfalenstadion di Dortmund si giocherà il secondo Ottavi di Finale tra Germania e Danimarca. La partita inizierà con +22°C e si concluderà con +20°C, cielo coperto e clima molto più fresco e gradevole. Ideale per una partita di pallone.

Allerta Meteo: il forte maltempo di domenica 30 giugno in Germania e il rischio pioggia sulle partite di Inghilterra e Spagna

Le partite di Italia e Germania si salveranno per un soffio dal maltempo più estremo e severo, che domenica 30 giugno colpirà la Germania in modo molto violento. Al momento, in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, il “clou” dei fenomeni estremi sarà domenica mattina, e questa è una buona notizia per le partite di domenica che si giocheranno di nuovo alle 18 e alle 21. Si tratta, rispettivamente, di Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia. Entrambe si disputeranno a pochi chilometri di distanza, nel Lander (lo Stato federale della Germania) di Renania Settentrionale – Vestfalia e precisamente a Gelsenkirchen (Inghilterra-Slovacchia) e Colonia (Spagna-Georgia).

Le condizioni meteo sono davvero in bilico: in mattinata entrambe le città saranno colpite da temporali violentissimi, con intensi nubifragi che provocheranno allagamenti. Alto rischio anche di grandinate e vento impetuoso, mentre le temperature saranno in picchiata. Fortunatamente, però, le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel pomeriggio-sera. Forse non basterà ad evitare la pioggia, ma almeno dovrebbe essere scongiurato il rischio di concomitanza tra i fenomeni più estremi e l’orario della partita, che comprometterebbe il regolare svolgimento dei match.

A Gelsenkirchen per Inghilterra-Slovacchia delle 18 prevediamo pioggia con +19°C. A Colonia per Spagna-Georgia delle 21 pioggia e ancora più freddo, addirittura +17°C. I tifosi sugli spalti dovranno munirsi di giacche e maglioni.

Allerta Meteo: il trend per le altre partite in programma lunedì e martedì

Alto rischio maltempo (e certezza di freddo anomalo) anche per le altre quattro partite degli Ottavi, che si giocheranno la prossima settimana: lunedì Francia-Belgio (ore 18 a Düsseldorf) e Portogallo-Slovenia (ore 21 a Francoforte); martedì Romania-Paesi Bassi (ore 18 a Monaco di Baviera) e Austria-Turchia (ore 21 a Lipsia). Ma su queste partite pubblicheremo previsioni più dettagliate nei prossimi giorni.

