Allerta Meteo Lombardia: domani temporali, “attenzione al Nord/Ovest”

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 28 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico. Per la giornata di oggi 26 giugno sono “previste condizioni di marcata stabilità. Non è comunque da escludere l’occorrenza di isolati rovesci o temporali di debole intensità sui rilievi alpini e prealpini nelle prime ore del pomeriggio e prime ore della sera, con esaurimento di tutte le precipitazioni in serata,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 29 giugno, “sono attese precipitazioni di intensità per lo più moderata tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sui settori occidentali della Lombardia. Sui settori di Nord-Ovest i fenomeni temporaleschi risultano al momento più probabili, diffusi e di maggiore intensità; è presente il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni arealmente tra deboli e moderate (tra 10 e 40 mm/12h) o puntualmente forti (fino a 50-70 mm/12h). Anche sui restanti settori della regione non sono da escludere fenomeni temporaleschi di debole o al più moderata intensità, ma con bassa o molto bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla tarda serata i fenomeni tenderanno a traslare verso Est e ad indebolirsi. Al momento risulta poco predicibile l’interessamento tardo-serale delle restanti zone di pianura, mentre risulta probabile l’estensione delle precipitazioni, tra deboli e moderate, a tutte le zone alpine e prealpine della regione fino alle prime ore di domenica 30/06. Si segnala una generale intensificazione del vento associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche a tratti fino a 40-50 km/h anche sulle zone di pianura”.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

