Allerta Meteo Lombardia: “oggi rischio fenomeni intensi”, scatta il codice arancione

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 15 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. Per la giornata di oggi, 15 giugno, “si prevede tempo perturbato fino a sera, prevalentemente su Nordovest, Prealpi Centrali e fascia alpina, con minore insistenza su Prealpi Orientali ed alta pianura occidentale, sul resto della regione accumuli non significativi,” si legge nel bollettino. “Nel corso del pomeriggio si attendono precipitazioni areali in attenuazione, ma con intensificazione della parte convettiva. Probabile formazione di una linea temporalesca sui rilievi occidentali al confine con il Piemonte, in spostamento verso Est entro la sera, insistente quasi esclusivamente sulle Prealpi e sulla relativa fascia pedemontana. Si prevede l’aumento della probabilità di fenomeni intensi tra il tardo pomeriggio e la sera, in particolare sarà possibile un aumento di probabilità significativo, ma su una zona comunque localizzata, tra Lago Maggiore e Lago di Como“.

Per la giornata di domani, prosegue l’allerta meteo per la Lombardia, “saranno possibili, nella notte, precipitazioni residue sparse su Alpi e Prealpi, anche di moderata intensità sui rilievi centrali, in rapido esaurimento. Nel pomeriggio probabili rovesci sparsi o isolati temporali sulla fascia prealpina“.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

