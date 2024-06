Allerta Meteo Lombardia: oggi primi temporali, domani forte peggioramento

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 8 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Persiste nel corso della giornata di oggi, sabato 8 giugno, “un flusso occidentale al confine tra una circolazione ciclonica sull’Europa Settentrionale e una struttura anticiclonica sul Mediterraneo, che tende a cedere parzialmente in serata per l’avvicinamento di un nucleo depressionario nel flusso principale: in Lombardia saranno quini probabili rovesci e temporali sparsi in transito da Ovest ad Est su Alpi, Prealpi e fascia Pedemontana, localmente intensi, ma con bassa probabilità di fenomeni estesi e persistenti. Non si esclude la probabilità di rovesci o temporali isolati sulla pianura, in particolare occidentale,” si legge nel bollettino.

Nel corso della giornata di domani, domenica 9 giugno, l’allerta meteo per la Lombardia riporta “un aumento dell’instabilità: dalla tarda mattina sulla Regione si formeranno rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui rilievi, in transito sulla pianura nel pomeriggio ed in ulteriore intensificazione: possibilità di temporali forti e più organizzati dal tardo pomeriggio ed in serata, con associate raffiche di vento localmente molto forti sui settori centro-orientali, tendenti ad attenuarsi nelle prime ore di lunedì“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.