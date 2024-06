Allerta Meteo: al Nord “instabilità in aumento, fenomeni forti e diffusi”

MeteoWeb

Il Nord Italia sta affrontando un periodo di crescente instabilità atmosferica, caratterizzato da fenomeni meteorologici sempre più diffusi e intensi. Un flusso umido e molto instabile aumenta il rischio di forte maltempo. Domani, domenica 9, una perturbazione proveniente dalla Penisola Iberica porterà fenomeni meteorologici diffusi e di forte intensità, con possibili nubifragi e grandinate. Per tale motivo, in considerazione della situazione meteo, il servizio PRETEMP, parlando di “instabilità in progressivo aumento“, “con fenomeni via via più diffusi e forti” ha emesso un’allerta di Livello 2 per il Nord Italia (parti di Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) e un’allerta di Livello 1 che comprende il Centro/Nord (Valle d’Aosta, Trentino, Piemonte, Liguria, Toscana, parte di Umbria e Marche, parti circostanti alle zone di allerta Livello 2).

