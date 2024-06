MeteoWeb

Allerta meteo per nubifragi, grandinate e vento forte al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 8 giugno, alle 8 di domani, domenica 9 giugno. In dettaglio, un Livello 1 e Livello 2 sono stati emessi per parti di Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Italia settentrionale, Repubblica Ceca, Polonia meridionale, Slovacchia, Ungheria e Slovenia per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e raffiche di vento convettive severe; previsti Livello 1 e Livello 2 per parti di Romania, Moldavia e Ucraina per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni; diramati avvisi Livello 1 e Livello 2 per la Spagna settentrionale e l’estremo Sud/Ovest della Francia principalmente per precipitazioni convettive eccessive; un Livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e raffiche di vento convettive severe.

Infine, un Livello 1 è stato previsto per la Turchia centro-occidentale principalmente per precipitazioni convettive eccessive; un Livello 1 e Livello 2 sono stati emessi per la Turchia meridionale e orientale per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e raffiche di vento convettive severe.

Allerta Meteo oggi per nubifragi e grandine, il bollettino ESTOFEX

Un’ampia bassa pressione di medio livello si estende tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia, riporta il bollettino ESTOFEX. Un jet di 500 hPa abbastanza forte con velocità del vento intorno ai 20 m/s si sviluppa sul suo lato meridionale sopra l’Europa centrale. Due onde corte escono dagli Stati baltici e dalla Bielorussia in direzione della Russia e si spostano dalle Isole Britanniche verso la Svezia meridionale, la Danimarca e la Germania, rispettivamente.

Vicino alla superficie, un fronte corre dall’Ucraina alla Francia separando l’aria temperata marittima a Nord dall’aria calda subtropicale a Sud.

Per quanto riguarda l’Europa Centrale si prevede che almeno temporali sparsi si innescheranno vicino alla zona frontale così come su caratteristiche orografiche. Sotto uno shear di 0-6 km intorno a 20 m/s, shear di 0-3 km intorno a 15 m/s e profili di vento in rotazione (quest’ultimo specialmente nel settore caldo dell’onda frontale tedesca/polacca), si prevede un’organizzazione in multicelle, alcune supercelle, e diversi grandi ammassi. È probabile che si verifichino grandinate con chicchi di grandi dimensioni, vento severo ed eventi di pioggia eccessiva che soddisfano i criteri di livello 2, riporta il bollettino. Il pericolo di grandine, compresa la possibilità di alcuni eventi di grandine molto grande, è più alto con i primi temporali, specialmente verso Sud e Sud/Est (ad esempio, Austria orientale e meridionale, Slovenia, Italia settentrionale, ma anche Slovacchia orientale).

I modelli non sono completamente d’accordo su tempistiche e posizionamento delle tempeste, ma c’è un buon accordo sul fatto che la copertura delle tempeste più alta si originerà sulla Francia orientale, Svizzera e Germania meridionale nel pomeriggio, aiutata da una congiunzione di forzature sinottiche, mesoscale e orografiche mentre il massimo di vorticità di medio livello più distinto passa e trasforma la zona frontale in un fronte freddo. Queste tempeste influenzeranno sempre più l’Austria, le Alpi italiane e possibilmente la Slovenia verso sera.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Oggi, 8 giugno, è previsto maltempo al Nord Italia. Considerando il bollettino e la mappa ESTOFEX, un’allerta meteo di livello 1 e 2 è stata prevista per settentrione italiano, specialmente per il rischio di grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e raffiche di vento convettive severe. Le tempeste inizieranno nel pomeriggio e continueranno verso la sera, con le regioni alpine italiane maggiormente colpite. Si prevede che le tempeste possano organizzarsi in multicelle e supercelle, portando potenzialmente a grandine, forti venti e piogge intense. Un rischio temporali, è anche previsto (mappa) nella zona appenninica del Centro Italia.

