Allerta Meteo, arriva nuovo peggioramento: rischio supercelle, grandinate e allagamenti

Prosegue l’allerta meteo per forte maltempo al Nord con instabilità, rovesci e temporali, rischio grandine e allagamenti in diverse regioni a causa di un nuovo impulso perturbato.

“Possibili ancora locali forti temporali in pianura padana per la giornata di martedì” secondo PRETEMP, che ha emesso per la giornata di oggi una previsione di pericolosità di livello 1 per temporali in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La fase di maltempo è delineata anche in un’allerta meteo delineata da ZenaStormChaser che, in un outlook per la giornata odierna riporta: “Si avvicina ulteriormente l’intensa perturbazione che interessa il centro ovest Europa inviando l’ennesimo impulso instabile sul nord Italia. La formazione di un minimo depressionario sulla pianura padana occidentale richiamerà tese correnti orientali sino al Piemonte con netto incremento dello shear direzionale (variazione di direzione del vento con la quota), lo speed shear non sarà eccezionale ma potrà supportare celle temporalesche organizzate. L’energia è stimata tra i 1200 e i 1700 J/Kg“.



Per quanto riguarda Piemonte e Lombardia, secondo ZenaStormChaser continueranno sino al mattino i fenomeni “sulla Lombardia con temporali che interesseranno le aree centro orientali attorno al Po e poco a nord. Dopo un miglioramento delle condizioni meteo, si avrà dal tardo pomeriggio una rapida destabilizzazione della colonna atmosferica operata dal nuovo impulso perturbato, inserito nel flusso sud occidentale che scorre sul settentrione, con i primi fenomeni in formazione sui settori occidentali piemontesi. La rapida risalita del marino metterà a sedere la convezione nelle altre aree favorirà l’accumulo di energia e la conseguente formazione di un intenso sistema temporalesco tra vercellese e novarese, in successiva intensificazione e spostamento verso la Lombardia. Una linea temporalesca attraverserà il livello 2 ma la corrente orientale presente nei medio bassi strati potrebbe favorire la formazione di una supercella in coda al sistema (tail end supercell) nelle aree tratteggiate di nero. Nel settore compreso nel livello 2 sono attesi allagamenti e grandinate con chicchi fino a 3-4cm di diametro. La grandine dovrebbe risultare più grossa sui settori meridionali del sistema temporalesco“.

Per quanto riguarda Emilia-Romagna e Triveneto, ZenaStormChaser conclude: “Continuano i fenomeni temporaleschi e i rovesci sino alla tarda mattinata sul Veneto centro meridionale e lungo le coste friulane, con possibili allagamenti. Nel pomeriggio qualche fenomeno localizzato risalirà verso nord est dalla bassa emiliana a causa dell’ingresso di venti secchi dall’Appennino. Qualche rovescio e temporale sparso colpirà anche i settori alpini e prealpini. Nuovo peggioramento in tarda serata/notte su Veneto e Friuli-Venezia Giulia“.

