Allerta Meteo Piemonte: maltempo nelle prossime ore, “attenzione tra Verbano e zona dei Laghi”

Allerta meteo gialla per temporali in Piemonte. “Oggi pomeriggio condizioni di instabilità a ridosso dei rilievi e sulle pianure a nord del Po, con temporali più intensi tra Verbano e zona dei Laghi. Si segnala vento forte su rilievi alpini sudoccidentali e zone appenniniche. Domani giornata parzialmente soleggiata con rovesci pomeridiani sui rilievi e zone pedemontane alpine“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 15 giugno 2024, da Arpa Piemonte.

“Aria fresca in quota in transito, unitamente a un flusso dai quadranti meridionali, alimenta condizioni di instabilità a ridosso dei rilievi e sulle pianure a nord del Po, con temporali più intensi tra Verbano e zona dei Laghi,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Si segnala una ventilazione sostenuta su rilievi alpini sudoccidentali e zone appenniniche. Per domani e dopodomani sono attese giornate parzialmente soleggiate con rovesci a evoluzione diurna sui rilievi e zone pedemontane alpine“.

“Una vasta area depressionaria centrata sulle Isole Britanniche convoglia aria fresca in quota che, unitamente ad una intensa ventilazione dai quadranti meridionali, alimenta condizioni di instabilità sulla regione, in particolare sull’alto Piemonte e zona dei Laghi,” si legge nel consueto bollettino con le previsioni meteo di Arpa Piemonte. “Da domani inizia la lenta rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice africana che apporterà condizioni più soleggiate e rovesci pomeridiani perlopiù limitati alle zone alpine. Si segnala un marcato aumento della quota dello zero termico fino a 4300-4400 m e delle temperature massime“.

