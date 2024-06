Allerta Meteo sul Tour de France: oggi gran caldo in Romagna, da domani forte maltempo in Piemonte

MeteoWeb

Splende il sole e fa molto caldo sulla seconda tappa del Tour de France, partita poco fa da Cesenatico e diretta verso Bologna: i corridori stanno pedalando sotto il sole a +32°C nel cuore della Romagna, transitando da Ravenna, prima di deviare verso Faenza e l’Appennino. A Bologna ci sono +31°C e la temperatura aumenterà nel pomeriggio: l’arrivo è previsto dopo le 17:00, anche oggi come ieri l’andatura è molto lenta (ieri l’arrivo a Rimini è stato addirittura dopo le 17:50!) proprio a causa del grande caldo.

Conferme sul maltempo delle prossime due tappe: domani in Piemonte per la Piacenza-Torino, e soprattutto dopodomani sul Galibier nel primo tappone alpino che partirà da Pinerolo e passerà da Sestriere.

