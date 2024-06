Allerta Meteo, Super-Ciclone in arrivo in Europa: coinvolta anche l’Italia, è allarme

MeteoWeb

L’Europa continua a vivere una grande anomalia di freddo e maltempo: il mese di Giugno nel Vecchio Continente si concluderà con temperature mensili ben al di sotto rispetto alla norma storica e precipitazioni abbondanti su quasi tutto il territorio continentale. Anche oggi abbiamo forti temporali che pullulano nelle zone interne, colpendo in modo particolare Germania, Polonia, Repubblica Ceca e i Balcani.

Ma – come possiamo vedere dall’immagine satellitare – abbiamo forti temporali anche in Francia, tra Austria e Nord/Est dell’Italia, mentre un esteso ciclone nord Atlantico e particolarmente freddo sta interessando le isole Britanniche, colpendo Irlanda, Scozia e Galles:

Nelle prossime ore questa situazione degenererà, sfociando in fenomeni meteo estremi in molti Paesi. Stasera avremo temporali violentissimi, tali da provocare disastrose alluvioni (oltre 200mm di pioggia in poche ore) al confine tra Romania, Bulgaria e Serbia. Maltempo anche in Germania, Danimarca, Scozia, Irlanda e Portogallo:

Domani, venerdì 28 giugno, il maltempo continuerà a colpire l’Europa centro-orientale accanendosi su Polonia e mar Baltico, ma soprattutto in mattinata si genererà il grande ciclone che inizierà a flagellare in modo molto intenso – nel pomeriggio-sera – la Spagna e il Portogallo, dove avremo i primi forti nubifragi con temporali molto violenti.

Poi sabato 29 giugno, mentre sull’Italia e sull’Europa centrale si verificherà un’ondata di caldo pre-frontale, questa tempesta ciclonica si accanirà sull’Europa occidentale alimentando fenomeni violentissimi in termini di piogge torrenziali e grandine. La Spagna sarà il Paese più colpito sabato mattina, ma già in mattinata i primi fenomeni arriveranno sulla Francia, in risalita da Sud/Ovest, accanendosi sulle coste del Golfo di Biscaglia:

Nel pomeriggio-sera di sabato avremo fenomeni molto violenti in tutta la Francia: il Paese sarà flagellato dal maltempo. E’ alto il rischio di tornado distruttivi, grandinate molto intense e piogge torrenziali. In questa fase anche l’Italia inizierà ad essere coinvolta dal maltempo, con forti temporali e piogge abbondanti al Nord/Ovest, tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Ma in Italia, come abbiamo già visto in altri approfondimenti, il clou del maltempo sarà nei giorni successivi.

