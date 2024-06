Meteo, ulteriormente ridimensionata l’ondatina di caldo del weekend | MAPPE

MeteoWeb

No, non ci sarà nulla di eccezionale nelle temperature che si raggiungeranno nei prossimi giorni sull’Italia: lo abbiamo scritto ieri e lo ribadiamo oggi, ci viene anche difficile definirla una vera e propria ondata di caldo rispetto a ciò cui siamo abituati nelle roventi estati mediterranee. Invece quella dei prossimi giorni sarà una “ondatina“, come la stiamo definendo da giorni su MeteoWeb appunto. Perchè il caldo non sarà particolarmente intenso, durerà poche ore (al massimo un paio di giorni) e sarà molto limitato in poche aree geografiche.

Le temperature inizieranno ad aumentare da domani, venerdì 28 giugno, e sabato 29 avremo il picco del caldo al Centro/Nord, ma senza valori estremi. Non ci sarà alcun record, non ci sarà alcun valore eccezionale: saranno giornate calde, tipicamente estive, senza particolari eccessi. Anzi. Avremo decise rinfrescate mattutine e notturne, anche se di giorno la colonnina di mercurio si porterà tra 2 e 4 gradi centigradi sopra le medie del periodo. Roma e Firenze sabato toccheranno i +36°C, quindi caldo sì ma nulla d’eccezionale per fine giugno. E soprattutto, sarà solo un giorno. Sabato pomeriggio appunto, e nulla più.

Domenica 30, infatti, le temperature diminuiranno sensibilmente al Nord e anche al Centro. L’ondata di caldo ripiegherà verso Sud, ma anche qui non sarà affatto eccezionale. Certo, si raggiungeranno i +40°C, ma solo in pochissime località, nelle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia, dove questi valori sono la routine quasi quotidiana nelle ore diurne dei mesi estivi.

Il picco del caldo al Sud sarà proprio tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio: due giorni. 48 ore. Senza alcun picco eccezionale, senza che alcun record venga minimamente impensierito. Sarà un’ondatina di caldo ancor più -ina di quella della scorsa settimana, che aveva fatto sbraitare i soliti catastrofisti ma poi si era rivelata in tutta la sua pochezza.

Tornerà la sabbia del Sahara, e i conseguenti deliri dei paranoici del complotto. Ma quelli non faranno altro che farci divertire un po’, allietando queste poche ore di caldo estivo prima che il maltempo e il freddo anomalo abbiano di nuovo il sopravvento. Succederà già lunedì al Nord, poi da martedì 2 luglio anche al Centro/Sud. Ma di questo parleremo a breve nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb.

