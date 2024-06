Allerta Meteo, tutta la verità sull’ondata di caldo: quanto durerà e quanto sarà intensa

MeteoWeb

Sta per iniziare la prima ondata di caldo della stagione: a dispetto dei soliti titoloni catastrofici dei soliti allarmisti del caldo, non sarà nulla d’eccezionale. L’ondata di caldo sarà infatti moderata, breve e localizzata. Intanto, oggi, le temperature sono state elevate soltanto nelle zone interne del Centro/Sud, ma molto fresche in altre zone costiere e interne di tutto il Paese, addirittura fredde in Liguria. Complessivamente quella di oggi, 17 giugno, è stata per l’Italia un’altra giornata con temperature medie inferiori alla norma del periodo.

Tra le principali località, infatti, la temperatura massima ha raggiunto +34°C a Foggia, +32°C a Terni e Cosenza, +31°C a Bologna, Taranto, Siracusa, Sassari, Modena, Viterbo, Frosinone, Latina e Reggio Emilia, +30°C a Roma, Firenze, Verona, Perugia, Parma, Reggio Calabria, Ferrara e Campobasso, +29°C a Catania, Padova, Messina, Bolzano e Lecce, +28°C a Milano, Trieste, Cagliari, Trento, Pisa, L’Aquila e Udine, +27°C a Palermo, Torino, Bari, Pescara, Ancona e La Spezia, +26°C a Venezia e Brindisi, +24°C a Savona e Levanto, +23°C a Genova e Chiavari, +22°C a Sanremo e Alassio, +21°C ad Imperia e Ventimiglia.

Da martedì 18 giugno inizierà la prima ondata di caldo della stagione, che appunto non sarà un evento eccezionale. Non si batterà, e neanche si avvicinerà, alcun tipo di record di caldo mensile, tantomeno di caldo assoluto. Saranno 3-4 giorni di caldo moderato. Farà caldo, le temperature supereranno i +35°C in molte località, ma è normalissimo che questo succede in piena estate, a giugno inoltrato. Proprio durante quest’ondata di caldo, infatti, avremo il Solstizio d’Estate: siamo proprio nel periodo in cui il soleggiamento è più forte e duraturo, ed è assolutamente normale che faccia caldo. Il picco di quest’ondata di calore sarà mercoledì 19 giugno al Centro/Sud: le Regioni più calde saranno Sardegna e Sicilia, ma avremo temperature elevate in tutta l’Italia centrale e meridionale.

Caldo molto meno intenso al Nord, dove già giovedì 20 tornerà il maltempo con forti piogge e temporali al Nord/Ovest. Fenomeni che poi si ripeteranno anche venerdì 21. Sabato 22, invece, avremo forti temporali al Nord/Est e temperature in picchiata in tutto il Paese. Domenica la colonnina di mercurio crollerà anche al Sud. Nel weekend l’ondata di caldo sarà già un ricordo, e poi la prossima settimana (24-30 giugno) sarà condizionata da una goccia fredda che manterrà le temperature molto basse, sempre inferiori rispetto alle medie del periodo, e provocherà forte maltempo in tutto il Paese, stavolta anche al Centro/Sud.

Un’anomalia di fresco e instabilità che prosegue ancora anche in piena estate, quindi.

