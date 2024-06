Allerta Meteo, dopo questa modesta ondata di caldo tornerà il forte maltempo: nel weekend cambia tutto

MeteoWeb

Splende il sole oggi sull’Italia nel primo vero giorno di caldo dell’estate. In grande ritardo rispetto alla normale tabella di marcia, abbiamo temperature elevate nelle zone interne del Paese, seppur senza picchi estremi. Spiccano, infatti, i +35°C a Firenze, Cosenza, Caserta e Oristano, e i +34°C tra Bologna e Ferrara. Ma in linea generale non fa caldo in modo significativo, basti pensare che sulle coste del Sud nelle principali città la temperature odierna non supera i +30°C (è la massima a Palermo, Bari, Messina e Salerno).

Addirittura in tante altre località il clima è fresco, gradevole, con temperature massime inferiori rispetto alle medie del periodo: appena +28°C a Trieste, Ancona, Bergamo, Brindisi, Matera e Termoli, +27°C a Torino, Cuneo, Rimini e Aosta, +26°C a Venezia e Genova. Altro che “ondata di grande caldo” (qualcuno ha avuto addirittura il coraggio di titolare che a Napoli verranno raggiunti i +60°C! Neanche se avessero spostato il capoluogo partenopeo su Venere!!!! E qualche allocco ci crede pure”).

Le immagini dai satelliti meteo animati evidenziano chiaramente le ampie schiarite sull’Italia, ma anche qualche nube sparsa nei settori alpini e soprattutto i cirri africani – nubi alte e stratiformi – in risalita al Sud seguiti da un’enorme nube di sabbia del Sahara che risale dal Maghreb e sta già avvolgendo la Sardegna.

Il picco di questa moderata ondata di caldo sarà tra domani, mercoledì 19 giugno, e dopodomani, giovedì 20 giugno, il giorno in cui avremo il Solstizio d’Estate. Le temperature aumenteranno in tutto il Paese, anche se al Nord non ci sarà alcun tipo di caldo esagerato. La Regione più colpita dalle alte temperature sarà la Sardegna, ma farà molto caldo anche nel resto del Centro/Sud. Tuttavia non raggiungeremo valori da record, né tantomeno esagerati, e questo clima durerà un paio di giorni.

Già venerdì 21 le temperature inizieranno a diminuire un po’ ovunque, a partire dal Nord. Tornerà il maltempo, già nella giornata del Solstizio (giovedì 20) in Piemonte, poi tra venerdì e sabato in tutto il Nord. Nel weekend l’ondata di caldo si concluderà anche al Centro/Sud, in modo lento e graduale, e la prossima settimana sarà caratterizzata da forte maltempo in tutt’Italia, stavolta anche al Centro/Sud, con temperature molto basse, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo.

Dopo pochi giorni di caldo estivo, quindi, passeremo al forte maltempo estremo che colpirà tutt’Italia la prossima settimana.

