Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica su 3 bacini

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo, valida dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 19 giugno, nel quale si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica per i bacini Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione. La situazione è legata al permanere di livelli superiori alla soglia gialla a Verona e a puntuali criticità che interessano il corpo arginale a valle di Badia Polesine.

Le previsioni meteo indicano per oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, maggiori annuvolamenti in montagna per modesti cumuli, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature in aumento o localmente stazionarie sulle zone costiere. Venti in quota moderati sudoccidentali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

