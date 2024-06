MeteoWeb

Allerta meteo in Italia per violente grandinate, vento forte, nubifragi e persino tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 21 giugno, alle 8 di domani, sabato 22 giugno. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per parti della Repubblica Ceca fino alla Germania orientale, al Sud/Ovest della Polonia e al Nord/Est dell’Austria, principalmente per raffiche di vento dannose e/o grandine molto grande o gigantesca; un altro livello 3 è stato emesso per parti del Centro/Nord Italia per pericoli simili a quelli precedentemente elencati. È possibile anche un evento tornado forte. Inoltre, un livello 2 circonda entrambi i livelli 3 per pericoli simili ma con probabilità inferiori. È previsto un forte rischio di pioggia intensa o isolata ed eccessiva accanto a un rischio di tornado aumentato a livello regionale. Un livello 1 circonda entrambe le aree di livello con probabilità inferiori di ogni tipo di pericolo, inclusi alcuni tornado su parti della Francia.

Infine, un livello 1 è stato emesso per parti della Russia sud occidentale principalmente per piogge intense e grandine.

Allerta Meteo, pesante bollettino ESTOFEX per l’Italia

Una perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia: tra oggi e domani determinerà la formazione di numerosi temporali al Nord, con rischio di grandinate e nubifragi. Secondo quanto riporta il bollettino di allerta meteo di ESTOFEX, nel nostro Paese la fase di violento maltempo è prevista principalmente in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Come evidenziato dalla mappa a corredo dell’articolo (di seguito) per il Nord/Est è stata prevista allerta livello 3, che indica rischi significativi di fenomeni meteo estremi, un livello 2 per altre aree del Nord Italia e un livello 1 per il resto del Centro/Nord.

I rischi previsti includono grandine di dimensioni notevoli, forti raffiche di vento, la possibilità di tornado, e piogge intense che potrebbero causare inondazioni locali. Questo livello di allerta indica che ci si possono aspettare eventi pericolosi che possono causare danni significativi, rappresentando un pericolo per la sicurezza delle persone.

