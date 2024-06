Allerta Meteo, è allarme per il weekend: situazione molto grave per domenica

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia sta vivendo una giornata molto calda, con temperature che hanno già raggiunto +40°C a Benevento, +39°C a Foggia e Cosenza, +37°C a Taranto, Lecce, Viterbo, Latina, Chieti, Caserta, Avellino, Campobasso e Caltanissetta, +36°C a Roma, Napoli, Catania, Reggio Calabria, Frosinone e Matera, +35°C a L’Aquila, Siracusa e Ragusa, tuttavia al Centro/Nord il clima è già cambiato con temperature in netto calo e i primi fenomeni di maltempo.

La situazione è addirittura critica al confine tra Francia e Piemonte. Nel versante italiano abbiamo picchi di 60–65mm di pioggia già caduti sulle Alpi tra da Ceresole Reale a Cesana Torinese passando per Bardonecchia, ma nel versante francese ci sono frane e devastazioni per le piene dei corsi d’acqua che si stanno ingrossando rapidamente anche al Nord/Ovest dell’Italia.

Allerta Meteo, nel weekend la svolta: mappe molto preoccupanti per domenica

Dopo la veloce sfuriata temporalesca attesa per questa sera, il maltempo farà sul serio nel weekend e in modo particolare tra sabato sera e domenica.

Le ultime mappe proprio riferite a domenica 23 giugno sono molto preoccupanti: la situazione di maltempo previsto al Centro/Nord Italia è davvero seria. Nella mattinata di domenica avremo piogge alluvionali su tutto il settentrione, con oltre 100mm di pioggia in poche ore nel cuore della pianura Padana. Forti temporali attesi anche in Liguria e alta Toscana:

Anche le temperature crolleranno sensibilmente: al Nord sarà una domenica tipicamente tardo-autunnale, e la colonnina di mercurio precipiterà verso il basso anche al Sud. L’ondata di caldo di questi giorni sarà un lontano ricordo.

Quella del weekend sarà una vera e propria svolta meteorologica: sull’Italia si instaurerà un regime ciclonico alimentato da una goccia fredda che insisterà per tutta la prossima settimana, provocando maltempo persistente su gran parte d’Italia (anche al Centro/Sud) con temperature sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo.

L’estate non decolla.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.