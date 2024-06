Maltempo, situazione già critica in Piemonte, Valle d’Aosta e Francia: frane e fiumi in piena | LIVE

MeteoWeb

Al via una forte fase di maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione: nel corso della giornata odierna una saccatura addossata alle Alpi le valicherà, e l’aria fredda ad essa associata entrerà in quota sull’Italia settentrionale, causando un aumento dell’instabilità e fenomeni convettivi intensi.

Nelle scorse ore, a causa delle piogge e della fusione della neve in quota si sono alzati repentinamente i livelli di fiumi e torrenti in Piemonte e in Valle d’Aosta, e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore, con alto rischio alluvioni.

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, la strada comunale tra Champdepraz e Montjovet è chiusa dal sottopasso autostradale alla rotonda di frazione Loriaz per infiltrazioni di acqua dalla Dora. A Chambave il sindaco ha disposto con un’ordinanza la chiusura del tratto di percorso ciclo pedonale nel proprio comune in direzione Fénis, a causa di un parziale allagamento della Dora in frazione Septumian.

In Piemonte la Dora Riparia ha superato stamattina la soglia di guardia a Susa (TO), con livello aumentato di oltre un metro in poche ore a causa delle forti piogge che hanno interessato in particolare i settori di medio-alta valle. A conferma di precipitazioni abbondanti e disgelo, a Ceresole Reale, come non accadeva da tempo, il lago ha raggiunto il suo massimo riempimento e l’acqua ha iniziato a sforare nel canale di sicurezza scaricando nel torrente Orco.

Oltre confine, in Francia, le inondazioni hanno colpito con violenza le Alte Alpi in questo venerdì 21 giugno. Météo–France aveva messo il dipartimento in vigilanza arancione per le piogge da ieri. Vallouise-Pelvoux è tra le località più colpite dal maltempo, che ha causato l’esondazione di numerosi fiumi, tra cui il Gyr, l’Onde, il Gyronde e il torrente Celse Nière. Il livello dei fiumi dovrebbe continuare a salire prima di raggiungere il picco nelle prossime ore, secondo quanto indicato dalla prefettura delle Hautes-Alpes in un aggiornamento. Nelle ultime 24 ore sono caduti tra i 30 e i 50 mm di pioggia nelle Alte Alpi, con punte tra i 60 e i 100 mm nel massiccio degli Écrins, secondo la prefettura.

Piogge torrenziali sulle Alte Alpi, dipartimento francese in Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.