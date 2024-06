Alluvioni in Germania, nuovo peggioramento: un morto e un disperso, caos trasporti e migliaia di evacuati | FOTO

MeteoWeb

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà oggi in visita nel Sud della Germania dopo giorni di forti piogge che hanno sommerso gran parte della regione. L’alluvione ha causato la morte di un soccorritore e un altro risulta disperso. Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case durante il fine settimana nelle regioni meridionali della Baviera e del Baden–Wurttemberg.

La situazione è peggiorata ulteriormente la scorsa notte, con altre 800 persone evacuate nella zona di Ebenhausen-Werk, in Baviera, dove una diga ha ceduto alla forza delle acque. Anche il distretto di Ratisbona, attraversato dal Danubio, si è unito oggi alla crescente lista di regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’innalzamento delle acque.

Scholz è in visita questa mattina nella zona di Reichertshofen, in Baviera, vicino a dove si sono verificate alcune delle peggiori inondazioni. Il cancelliere è accompagnato dal Ministro degli Interni Nancy Faeser e dal premier bavarese Markus Soeder. Ieri, un vigile del fuoco volontario di 42 anni è stato trovato morto dopo che la sua imbarcazione si era ribaltata durante un’operazione di salvataggio. Un altro volontario di 22 anni è disperso per un incidente simile.

Nonostante la pioggia sia diminuita, le inondazioni hanno avuto un impatto significativo sui trasporti: molti treni sono stati cancellati o registrano ritardi, in particolare le linee ferroviarie da Monaco a Stoccarda, Norimberga e Wurzburg, che sono inutilizzabili secondo quanto riporta il sito di Deutsche Bahn. Una frana vicino a Schwaebisch Gmuend, nella notte tra sabato e domenica, ha fatto deragliare un treno ad alta velocità tra Stoccarda e Augusta, bloccando la linea ma senza causare feriti.

