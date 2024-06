Catastrofiche alluvioni nel sud della Germania: si rompono due dighe, località sommerse | FOTO

MeteoWeb

Avevamo previsto una situazione meteo estrema in mezza Europa in questi giorni, con il rischio di alluvioni in diversi stati. E il disastro è avvenuto nel sud del Germania: in Baviera e nel Baden-Württemberg, le piogge intense e persistenti hanno portato a livelli dei fiumi che statisticamente si verificano solo una volta ogni 100 anni. Il risultato sono state drammatiche alluvioni e frane. Secondo il servizio meteorologico tedesco (DWD), alcune regioni del sud della Germania hanno registrato in 24 ore la quantità di pioggia che solitamente cade in un intero mese.

Finora, è stato dichiarato lo stato di emergenza in diversi distretti e il DWD ha emesso allerte meteo per in più di 10 distretti, con previsioni di altre forti piogge oggi. Gli abitanti sono stati salvati in barche ed elicotteri dopo essere rimasti bloccati dalle inondazioni nelle loro case.

In Baviera, la pioggia costante ha causato una vittima tra i soccorritori. Nel distretto di Pfaffenhofen an der Ilm, un pompiere è morto quando il suo gommone si è ribaltato durante un intervento con tre colleghi. Nel distretto, si sono rotte due dighe a causa del maltempo. Le due dighe si trovano sul fiume Paar, un tributario del Danubio, ha reso noto un portavoce dell’amministrazione del distretto.

Anche la Bundeswehr, l’esercito tedesco, ha affermato di fornire supporto agli sforzi di soccorso, portando rifornimenti e distribuendo coperte e brandine. Il Ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser ha invitato i cittadini nell’area interessata a prestare attenzione alle istruzioni delle autorità.

Migliaia di persone costrette ad evacuare

Le evacuazioni nella regione sono iniziate la sera di venerdì 31 maggio. Nel distretto del Lago di Costanza del Baden-Württemberg, circa 1.300 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa del rischio di inondazioni. Nella città di Memmingen, le autorità sono state costrette a evacuare una prigione di stato dopo che le tubature hanno iniziato a intasarsi a causa delle inondazioni che si sono infiltrate nel complesso. I servizi carcerari hanno affermato che circa 100 prigionieri della struttura, 80 uomini e 20 donne, sono stati temporaneamente trasferiti in penitenziari vicini.

Le autorità di Diedorf, vicino ad Augusta, hanno detto ai residenti che non era più sufficiente che si trasferissero semplicemente ai piani superiori delle loro case, ordinando loro di andarsene poiché le inondazioni continuavano a salire. A Wiesensteig, nel Baden-Württemberg, ai residenti è stato ordinato di bollire l’acqua prima del consumo dopo che le inondazioni hanno travolto gli impianti di trattamento delle acque locali.

I dipartimenti dei Vigili del Fuoco della Germania meridionale hanno esortato i residenti delle aree colpite a evitare scantinati, parcheggi sotterranei e tunnel, oltre a sconsigliare di provare a guidare o camminare nelle aree allagate.

Disagi diffusi

Nella sera di sabato 1 giugno, a Schwäbisch Gmünd, nel Baden-Württemberg, due vagoni di un ICE sono deragliati a causa di una frana. I 185 passeggeri sono rimasti illesi. Il servizio ferroviario tra la capitale bavarese Monaco e Bregenz, in Austria, così come Zurigo, in Svizzera, è stato cancellato nella giornata di ieri. Un tratto di 10 chilometri dell’autostrada A3 vicino a Ratisbona bavarese è stato chiuso in entrambe le direzioni sabato pomeriggio quando l’acqua dei campi vicini ha iniziato ad allagare la strada.

Localmente c’è il rischio di ulteriori forti piogge

Dopo le piogge torrenziali e diffuse, la situazione nella Germania meridionale si è un po’ calmata. Oggi, tuttavia, sussiste il pericolo di ulteriori forti piogge temporalesche, che potrebbero provocare locali inondazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.