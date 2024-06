Alluvioni Toscana: il MIMIT sottoscrive Accordo di Programma con la Regione per i danni

MeteoWeb

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, in attuazione della legge del 2 febbraio 2024, n. 11, ha sottoscritto un Accordo di programma con la Regione Toscana per regolamentare lo svolgimento delle attività di riconversione e riqualificazione produttiva nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, interessati dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

Le risorse assegnate dal Ministero sono 50 milioni di euro, mediante il ricorso al regime di aiuto della L. 181/1989, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al recupero della capacità produttiva dei territori.

Un Comitato tecnico composto da tre membri – due in rappresentanza del MIMIT e uno in rappresentanza della Regione – si occuperà di monitorare gli interventi con il supporto di Invitalia, soggetto gestore della misura di cui alla L. 181/1989.

I Comuni interessati dalla misura sono:

Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Dicomano, Empoli, Firenzuola, Fucecchio, Lastra a Signa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Palazzuolo sul Senio, Reggello, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vinci, Vicchio in provincia di Firenze;

Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo in provincia di Livorno;

Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d’Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano in provincia di Pisa;

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio in provincia di Prato;

Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano in provincia di Pistoia;

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Collemandina in provincia di Lucca;

Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Zeri in provincia di Massa-Carrara.

