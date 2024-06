Altro che caldo, nello Stretto di Messina clima fresco e umido con forte vento di scirocco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In riva allo Stretto di Messina è una serata di … freddo! No, non siamo impazziti, ma nella zona Nord dello Stretto, a Cannitello, a Villa San Giovanni, nelle dirimpettaie Punta Faro e Ganzirri, la temperatura oscilla tra +24 e +25°C con un tasso di umidità relativa superiore al 75% e un impetuoso vento di scirocco che soffia ad oltre 50km/h. In questo scenario, le persone che escono in strada sono vestite con maglioni e in alcuni casi persino giacchine.

Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che testimoniano questo scenario nel profondo Sud dell’Italia al tramonto di oggi, domenica 9 giugno. Doveva essere una “grande ondata di caldo“, con fantomatiche “temperature di oltre +40°C” e invece la situazione è questa, con Messina e Reggio Calabria che oggi non hanno superato i +29°C di temperatura massima.

Questo è dovuto a un mix di fattori: le nubi africane e la sabbia del Sahara in risalita dal nord Africa hanno oscurato parzialmente il sole, limitando il riscaldamento da soleggiamento. Il vento di scirocco, poi, provenendo dal mare, ha fatto il resto mantenendo il clima relativamente fresco e umido.

Vento impetuoso di scirocco in riva allo Stretto di Messina: la situazione sul Lungomare di Villa San Giovanni

Il forte vento di scirocco nello Stretto di Messina: le immagini da Villa San Giovanni

Stretto di Messina, un traghetto attracca a Villa San Giovanni: la manovra con lo scirocco

E’ una situazione molto diffusa e generalizzata, basti pensare che a Gela, sulla costa della Sicilia meridionale, la temperatura massima non ha superato i +27°C, un dato inferiore alle medie del periodo. A Napoli la colonnina di mercurio è arrivata a +30°C, a Palermo, Catania e Siracusa a +31°C: caldo sì, ma non eccessivo rispetto alle allarmistiche previsioni dei giorni scorsi. Siamo al 9 giugno ed è assolutamente normale che ci siano queste temperature al Sud Italia!

Unica Regione con vero caldo, oggi, è stata la Puglia: Bari, Lecce e Foggia hanno raggiunto i +35°C, in alcune località interne di Murge e Salento la colonnina di mercurio è arrivata a +37°C e a Valenzano nel barese ha raggiunto addirittura i +38°C, ma anche in questo caso sono temperature che – seppur elevate – non hanno nulla di straordinario in questo periodo dell’anno.

