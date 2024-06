Arriva la Luna della Fragola, sarà speciale

MeteoWeb

L’inizio dell’estate quest’anno sarà segnato da un evento celeste: la Luna della Fragola. Questo nome, che trae origine nelle tradizioni dei nativi americani, viene attribuito alla Luna Piena di giugno, che quest’anno raggiungerà il suo massimo splendore sabato 22 giugno alle 03:07 ora italiana, poco dopo il Solstizio d’Estate (20 giugno alle 22:50). Durante questo periodo, la Luna risplenderà nella costellazione del Sagittario, offrendo uno spettacolo mozzafiato da anche la sera precedente e successiva al plenilunio.

Perché la Luna della Fragola sarà speciale

La vicinanza della Luna Piena alla data del Solstizio d’Estate ha un effetto visivo particolarmente interessante. “L’orbita della Luna attorno alla Terra è quasi sullo stesso piano dell’orbita della Terra attorno al Sole (solo circa 5 gradi),” spiega la NASA. “Nel Solstizio d’Estate il Sole appare nel cielo più alto dell’anno. Le Lune Piene sono opposte al Sole, quindi una Luna piena vicino al Solstizio d’Estate sarà bassa nel cielo. In particolare per le latitudini più elevate dell’Europa, quando la Luna Piena è bassa, risplende attraverso più atmosfera, rendendo più probabile che abbia un colore rossastro (per gli stessi motivi per cui albe e tramonti sono rossi)“.

Nomi e tradizioni

La Luna della Fragola deve il suo nome alle fragole selvatiche che maturano in questo mese. Altri nomi per il plenilunio di giugno derivanti dalle tribù dei nativi americani includono Luna delle Bacche Mature, Luna del Mais Verde e Luna Calda. Gli Anishinaabeg, o Ojibwe, popolazione indigena della regione dei Grandi Laghi, la conoscono come Waabigonii Giizis, ovvero la Luna della Fioritura.

Anche nelle tradizioni celtiche e inglesi, la Luna Piena di giugno porta diversi nomi suggestivi. Tra i nomi celtici troviamo la Luna del Cavallo, la Luna di Dyan e la Luna della Rosa, mentre in inglese è conosciuta come la Luna dei Fiori e la Luna della Semina.

Prepariamoci quindi a godere di questo spettacolo naturale unico che non solo celebra l’inizio dell’estate, ma ci collega anche alle antiche tradizioni e alla bellezza ciclica del nostro universo. La Luna della Fragola sarà un’occasione speciale per alzare gli occhi al cielo e apprezzare la meraviglia del cosmo.

