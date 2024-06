Il Solstizio d’Estate e Luna della Fragola, doppio appuntamento celeste in arrivo

MeteoWeb

Nel mese di giugno 2 eventi celesti di grande rilevanza si verificheranno quasi simultaneamente, regalando agli appassionati di astronomia e ai curiosi un doppio evento da non perdere. Il Solstizio d’Estate, che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva, avrà luogo il 20 giugno 2024 alle 22:50 ora italiana. Poco dopo, il 22 giugno alle 03:07 ora italiana, sarà il momento della Luna della Fragola, il plenilunio di giugno che prende il nome dai frutti selvatici che maturano in questo periodo dell’anno.

Il Solstizio d’Estate

Il Solstizio d’Estate rappresenta il giorno con il maggior numero di ore di luce dell’anno, quando il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo rispetto all’orizzonte. Questo evento astronomico ha sempre avuto un forte impatto culturale e simbolico in molte civiltà, segnando l’inizio della stagione estiva e la celebrazione della fertilità e della crescita.

La Luna della Fragola

La Luna della Fragola, che raggiungerà la sua massima pienezza il 22 giugno, è così chiamata dalle tribù native americane del Nord/Est degli Stati Uniti per il breve periodo di raccolta delle fragole selvatiche. Altri nomi attribuiti a questa luna includono Berries Ripen Moon, Green Corn Moon e Hot Moon. In Europa, i Celti la chiamavano Horse Moon, Dyan Moon o Rose Moon, mentre in Inghilterra era conosciuta anche come Flower Moon o Planting Moon.

La coincidenza dei 2 eventi

Ogni vent’anni circa, la Luna della Fragola coincide con il Solstizio d’Estate, creando un evento astronomico particolarmente raro e affascinante. Quest’anno, anche se i 2 fenomeni non avverranno esattamente nello stesso giorno, la loro vicinanza temporale renderà questo periodo di fine giugno particolarmente interessante per gli osservatori del cielo. La Luna Piena sarà visibile per circa 3 giorni secondo la NASA, da giovedì sera fino a domenica mattina, offrendo molte opportunità per ammirare questo spettacolo naturale.

Doppio appuntamento cosmico

Il Solstizio d’Estate e la Luna della Fragola del 2024 rappresentano un doppio appuntamento cosmico che non solo offre uno spettacolo visivo, ma ci connette anche alle antiche tradizioni culturali e ai ritmi naturali della Terra. Per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri sentirsi più in sintonia con il mondo naturale, queste due date segnano un momento perfetto per guardare il cielo e riflettere sul nostro posto nell’universo.

