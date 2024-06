Giugno ci regala un Solstizio d’Estate speciale e un imperdibile allineamento cosmico

MeteoWeb

Le notti calde ed estive di giugno sono le più brevi dell’anno nell’emisfero settentrionale, ma ci saranno comunque numerosi fenomeni astronomici da osservare dopo il tramonto del Sole, specialmente durante la seconda metà del mese. Dopo una (deludente) parata di pianeti il 3 giugno (6 pianeti si sono trovati vicini ma solo 2 erano visibili a occhio nudo), un allineamento cosmico più interessante è previsto per fine mese, quando diversi pianeti saranno visibili insieme alla Luna crescente.

Un solstizio d’estate speciale

L’estate astronomica inizierà con il solstizio, che avverrà alle 22:50 ora italiana di giovedì 20 giugno. Questo evento arriva quasi 3 settimane dopo l’inizio dell’estate meteorologica, iniziata il 1° giugno. Quest’anno il solstizio d’estate sarà il più anticipato dal 1796, quando si verificò alle 19:45 ora italiana del 20 giugno. L’estate si concluderà alle 14:43 ora italiana del 22 settembre con l’equinozio d’autunno.

La Luna Piena delle Fragole

La seconda notte d’estate vedrà sorgere una Luna Piena, la prima di 4 durante la stagione. La Luna Piena di giugno è comunemente chiamata Luna delle Fragole, poiché in questo periodo dell’anno è tipicamente il momento migliore per raccogliere le fragole in Nord America.

L’allineamento del 29 giugno

Il miglior allineamento planetario del mese avverrà durante l’ultimo weekend di giugno e richiederà di svegliarsi molto prima dell’alba. La Luna crescente si allineerà con Saturno, Marte e Giove nel cielo orientale prima del sorgere del Sole il 29 giugno. Tutti e 4 gli oggetti celesti sono abbastanza luminosi da essere visti senza un telescopio, sebbene sarà necessario un cielo senza nuvole per osservare l’allineamento. Gli appassionati di astronomia che si svegliano presto e possiedono un telescopio potranno anche riuscire a individuare Urano, che apparirà tra Marte e Giove, e Nettuno, che brillerà debolmente alla sinistra di Saturno.

Un bis dell’allineamento si verificherà il 30 giugno e potrebbe essere ancora più spettacolare il 1° luglio, quando la Luna apparirà estremamente vicina a Marte.

Il cielo di giugno

Questo giugno offre agli appassionati di astronomia numerose opportunità per osservare fenomeni celesti straordinari. Dall’inizio anticipato dell’estate astronomica al solstizio più precoce in oltre due secoli, passando per la suggestiva Luna delle Fragole e culminando con un raro allineamento planetario, il cielo notturno sarà ricco di spettacoli imperdibili. Quindi, preparate i vostri telescopi e godetevi lo spettacolo cosmico di questo mese estivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.