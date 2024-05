Raro allineamento di pianeti visibile ad occhio nudo il 3 giugno? Non proprio

MeteoWeb

Ultimamente gli appassionati di astronomia hanno avuto diverse occasioni per ammirare fenomeni celesti spettacolari. Dopo una rara eclissi solare e l’apparizione delle aurore boreali alimentate da una tempesta solare, un nuovo evento astronomico si profila all’orizzonte: un allineamento planetario, spesso chiamato “parata di pianeti“, previsto per il 3 giugno. Tuttavia, non tutti i pianeti saranno visibili ad occhio nudo, come molti potrebbero sperare.

La visibilità dell’allineamento di pianeti

Secondo StarWalk, sito web e app, l’allineamento includerà Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Eventi di questo tipo, in cui più pianeti si allineano nel cielo, sono sempre affascinanti per gli osservatori. Un “mini allineamento planetario” si verifica quando 3 pianeti sono allineati, mentre un grande allineamento può coinvolgere 5 o 6 pianeti.

Tuttavia, Preston Dyches della serie video della NASA “Skywatching Tips” ha spiegato al Los Angeles Times che il 3 giugno non sarà possibile vedere tutti questi pianeti ad occhio nudo. “Contrariamente a molti post sui social media, il 3 giugno non ci sarà una fila di pianeti visibili ad occhio nudo,” ha spiegato Dyches. “Mercurio e Giove saranno troppo bassi nel cielo all’alba. Anche in condizioni ideali (un cielo buio, privo di inquinamento luminoso), Urano è molto debole e difficile da individuare. Il bagliore del cielo vicino all’alba peggiora la situazione“.

Nettuno, che è 6 volte più debole di Urano, richiede un telescopio per essere visto, ha sottolineato Dyches. In sintesi, il 3 giugno solo Marte e Saturno potrebbero essere visibili ad occhio nudo, e anche questi potrebbero essere difficili da individuare a causa delle condizioni del cielo.

La data è sbagliata

La vera “parata” di pianeti, secondo Dyches, avverrà circa 4 settimane dopo, il 29 giugno, quando Marte, Giove, Saturno e la Luna saranno visibili nel crepuscolo mattutino.

