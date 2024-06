Australia, trovate sostanze chimiche pericolose nell’acqua potabile: è allarme

MeteoWeb

E’ emergenza in Australia per sostanze chimiche pericolose nell’acqua potabile. Gli esperti hanno spiegato al 9News che gli australiani dovrebbero usare filtri per l’acqua dopo che l’acqua potabile in alcune parti del paese è stata trovata contenere sostanze chimiche pericolose che causano il cancro.

I contaminanti – perfluorottano sulfonato (PFOS) e acido perfluoroottanoico (PFOA) – sono stati trovati nell’acqua del rubinetto in ogni stato e territorio, secondo quanto riportato oggi dal Sydney Morning Herald e da The Age.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.