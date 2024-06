Beryl è diventato un potente uragano di categoria 3 mentre si avvicina ai Caraibi

MeteoWeb

Beryl è diventato un pericolosissimo uragano di categoria 3, ha affermato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. L’uragano si trova circa 675km a est-sudest di Barbados, con venti massimi sostenuti di 185km/h. La tempesta si muove a circa 34km/h.

Allerte per uragano sono già in vigore a Barbados, Santa Lucia, Grenada e St. Vincent e Grenadine. Allerte per tempesta tropicale sono in vigore per Martinica e Tobago, mentre un’allerta per tempesta è in vigore a Dominica. “Si sta sviluppando una situazione molto seria per le Isole Sopravento”, ha avvertito il National Hurricane Center con sede a Miami. Il centro ha affermato che è previsto che Beryl “porti venti pericolosi per la vita e mareggiate come un uragano estremamente pericoloso”.

Beryl è sulla buona strada per attraversare le Isole Sopravento nella mattina di domani, lunedì 1 luglio, come un uragano di categoria 4 “estremamente pericoloso” prima di viaggiare attraverso i Caraibi sudorientali lunedì sera e martedì. Si prevede che Beryl passerà appena a sud di Barbados domani mattina e poi si dirigerà verso il Mar dei Caraibi come un uragano maggiore su una traiettoria verso la Giamaica e infine il Messico.

Effetti previsti sui Caraibi

I meteorologi hanno avvertito di uno storm surge (innalzamento di marea) pericoloso per la vita fino a 2,7 metri nelle aree in cui Beryl toccherà terra e fino a 152mm di pioggia per Barbados e le isole vicine. Si sono formate lunghe file presso le stazioni di servizio e i supermercati a Barbados e altre isole mentre le persone si precipitavano a prepararsi per una tempesta che si è rapidamente intensificata da una tempesta tropicale con venti a 56km/h venerdì 28 giugno a un uragano di categoria 1 sabato 29.

“Dobbiamo essere pronti”, ha detto il Primo Ministro delle Barbados Mia Mottley in un discorso pubblico venerdì sera. Nel frattempo, il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine Ralph Gonsalves ha detto che i rifugi apriranno questa sera, mentre esortava le persone a prepararsi. Ha ordinato ai funzionari a rifornire i veicoli governativi e ha chiesto ai negozi di alimentari e alle stazioni di servizio di rimanere aperti più a lungo prima della tempesta.

Un uragano maggiore a giugno

Sono passati più di cinquant’anni da quando un uragano è apparso prima del 4 luglio nel bacino atlantico. Alma ha colpito le Florida Keys l’8 giugno 1966, secondo Weather Underground. “È sorprendente vedere una previsione per un uragano maggiore a giugno in qualsiasi parte dell’Atlantico, per non parlare di così a est nei tropici profondi. Beryl si sta organizzando in fretta sulle acque più calde mai registrate per la fine di giugno“, ha scritto sui social media l’esperto di uragani Michael Lowry.

Beryl è la seconda tempesta a cui è stato assegnato un nome in quella che si prevede sarà una stagione degli uragani intensa, che va dall’1 giugno al 30 novembre nell’Atlantico. In un rapporto pubblicato il mese scorso, la National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto una stagione degli uragani “sopra la media” con 17-25 tempeste, 8-13 uragani e 4-7 uragani maggiori di categoria 3 o superiore. Una stagione media degli uragani atlantici produce 14 tempeste con nome, sette delle quali sono uragani e tre uragani maggiori.

La scorsa settimana, la tempesta tropicale Alberto ha portato inondazioni in parti del Texas meridionale e del Messico nordorientale. È stata responsabile di almeno quattro morti negli stati messicani di Nuevo Leon e Veracruz.

Secondo il National Hurricane Center, il primo uragano della stagione si forma solitamente tra inizio e metà agosto, il che rende Beryl insolito per aver raggiunto l’intensità di uragano.

