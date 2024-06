Bimba di 18 mesi muore dopo aver ingoiato un tappo di plastica

MeteoWeb

Tragedia per una famiglia del Lido di Venezia. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, la piccola Elettra Friselle, di appena 18 mesi, è morta dopo aver ingerito un tappo di plastica mentre era in casa. È successo nella serata di venerdì 31 maggio. La piccola è stata portata prima al pronto soccorso del Lido, dove ha avuto un arresto cardiaco per le difficoltà respiratorie. A complicare una situazione già difficile il problema con l’elisoccorso, chiamato da Treviso, che, una volta atterrato, non è più potuto ripartire per un guasto al motore. A questo punto, è stato chiamato l’elisoccorso da Padova.

Nel frattempo, i medici veneziani sono riusciti a estrarle il tappo ma le condizioni della piccola erano talmente gravi che anche il ricovero nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova, dove i sanitari hanno lavorato fino al mattino di sabato per salvarla, si è rivelato inutile.

