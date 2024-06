Cinque tedeschi in difficoltà sulle Pale di San Martino: salvati grazie allo smartwatch satellitare

MeteoWeb

Oggi pomeriggio, cinque turisti tedeschi, 4 donne e un uomo, si sono trovati in difficoltà sul ghiacciaio delle Pale di San Martino e sono stati recuperati dall’elisoccorso decollato da Pieve di Cadore (Belluno). A dare l’allarme la centrale emergenze internazionale, attivata dall’apposito smartwatch per alpinisti indossato da uno degli escursionisti, che invia il segnale della posizione via satellite in assenza di rete telefonica. L’elicottero, seguendo le coordinate, è quindi volato su Buse Alte, vicino alla Forcella Alta del ghiacciaio, dove tre escursioniste erano bloccate fuori dalla traccia del sentiero, mentre la quarta donna e l’uomo si trovavano ancora sul sentiero ma non si fidavano a procedere per il rischio di scivolare.

Non potendo atterrare, l’elicottero ha dovuto calare un soccorritore in volo stazionario per spostare le tre donne in un punto più agevole e sicuro per poi caricarle a una a una con il verricello e poi recuperare gli altri due.

