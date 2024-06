Clima: la Commissione UE lancia il sistema Destination Earth in Finlandia per contribuire all’adattamento

MeteoWeb

Oggi la Commissione Europea ha attivato il sistema iniziale di Destination Earth (DestinE) alla presenza del Vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager e del Ministro finlandese per l’occupazione, Arto Satonen. DestinE è un’iniziativa di punta della Commissione, volta a sviluppare un gemello digitale altamente accurato della Terra. L’implementazione del sistema DestinE significa che i supercomputer ad alte prestazioni d’Europa (EuroHPC), inclusi il supercomputer LUMI a Kajaani, Finlandia, sono stati incaricati di simulare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteo estremi. Grazie a questa iniziativa, l’Europa sarà meglio preparata a rispondere a grandi disastri naturali, adattarsi ai cambiamenti climatici e valutare i potenziali impatti socioeconomici e politici di tali eventi.

DestinE utilizza capacità di modellazione senza precedenti grazie ai computer EuroHPC e alla capacità di intelligenza artificiale. L’iniziativa rappresenta anche un componente chiave della strategia europea per i dati, consolidando l’accesso a preziose fonti di dati in tutta Europa. DestinE è ora operativo e si prevede che evolverà continuamente, estendendo le operazioni e sviluppando ulteriori componenti. Entro il 2030, DestinE dovrebbe completare una replica digitale completa della Terra.

Le principali caratteristiche del sistema iniziale includono:

Piattaforma di Servizio Core di DestinE , che offre agli utenti accesso ai suoi servizi, strumenti e applicazioni;

, che offre agli utenti accesso ai suoi servizi, strumenti e applicazioni; Due Gemelli Digitali di DestinE – il Gemello Digitale sull’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e il Gemello Digitale sugli Eventi Meteorologici Estremi, che offrono dati ad alta risoluzione per supportare l’analisi e la sperimentazione di scenari;

– il Gemello Digitale sull’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e il Gemello Digitale sugli Eventi Meteorologici Estremi, che offrono dati ad alta risoluzione per supportare l’analisi e la sperimentazione di scenari; Data Lake di DestinE che fornisce accesso senza soluzione di continuità ai dati dei Gemelli Digitali di DestinE e a un gran numero di altre fonti di dati, inclusi Copernicus, il componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’UE.

Background

DestinE è stato ufficialmente lanciato nel 2022 dalla Commissione Europea, in partnership con il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT).

Il finanziamento attualmente concordato attraverso il programma Digital Europe supera i 315 milioni di euro. Il lancio segna la fine della prima fase e l’inizio della seconda fase, entrambe finanziate con oltre 150 milioni di euro ciascuna. La terza fase e il relativo finanziamento sono soggetti all’accordo del programma finale Digital Europe 2025-2027, attualmente in fase di redazione. Ulteriori finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di capacità aggiuntive di gemelli digitali sono stati assegnati attraverso Horizon Europe.

Il lancio di DestinE rappresenta un passo cruciale per la capacità dell’Europa di affrontare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Con strumenti avanzati e dati dettagliati, i decisori politici, i ricercatori e le autorità locali avranno a disposizione risorse potenti per prendere decisioni informate e strategiche. L’impegno continuo della Commissione Europea e dei suoi partner internazionali garantisce che l’iniziativa non solo evolverà, ma diventerà anche un modello globale per la gestione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

