Collisione fra due aerei all’air show in Portogallo: un morto

MeteoWeb

Un’esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell’Aeronautica Militare portoghese si è conclusa in tragedia: due aerei, infatti, sono entrati in collisione. Nell’incidente, avvenuto oggi pomeriggio nella città di Beja, un pilota è morto e ci sarebbe almeno un altro ferito. L’incidente si è verificato durante il festival di volo acrobatico Beja Air Show. Secondo la tv statale portoghese (Rtp), un aereo è precipitato e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja evacuata. Sul suo profilo X, la Força Aérea Portuguesa ha chiesto di non diffondere immagini dell’incidente “per rispetto verso le persone coinvolte”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.