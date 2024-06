Come usare il telescopio: evento al Parco Scientifico di Monte Viseggi

MeteoWeb

Il Parco Scientifico di Monte Viseggi ospiterà un evento per tutti gli appassionati di astronomia: un corso intitolato “Come Usare il Tuo Telescopio“. Questo corso è pensato specificamente per i soci dell’associazione e per chiunque abbia acquistato, ricevuto in regalo o vinto un telescopio e desideri imparare ad utilizzarlo correttamente. L’evento, organizzato in collaborazione con gli astrofili spezzini dell’Osservatorio Luciano Zannoni, offre un’opportunità unica di apprendimento pratico. Durante il corso, i partecipanti saranno seguiti passo dopo passo nelle fasi di montaggio, allineamento e puntamento degli oggetti celesti.

Programma del Corso

Montaggio del Telescopio – Introduzione ai vari tipi di telescopi e accessori – Assemblaggio delle componenti principali – Consigli per una corretta installazione del treppiede Allineamento – Tecniche per l’allineamento del telescopio con il cielo – Utilizzo del cercatore e delle coordinate celesti – Calibrazione dei movimenti manuali e motorizzati Puntamento degli Oggetti Celesti – Identificazione delle stelle e degli oggetti principali – Utilizzo delle mappe celesti e delle applicazioni digitali – Osservazione pratica di stelle, nebulose e galassie

Dettagli dell’Evento

Data e Ora: 7 giugno dalle ore 20.30

Luogo: Parco Scientifico di Monte Viseggi

Iscrizione: Aperto ai soci dell’associazione e a chiunque abbia un telescopio da utilizzare. È consigliata la prenotazione anticipata sulla piattaforma eventbrite con due modalità: iscrizione al corso senza iscrizione all’associazione, oppure tesseramento annuale all’Associazione Astrofili Spezzini.

Perché partecipare? Partecipare a questo corso offre la possibilità di esplorare l’universo con maggiore competenza e sicurezza. Imparerete a sfruttare al meglio il vostro telescopio grazie all’esperienza degli astrofili dell’Osservatorio Luciano Zannoni, noti per la loro passione e professionalità nel campo dell’astronomia amatoriale. Non perdete questa occasione per avvicinarvi alle meraviglie del cielo notturno e per condividere la vostra passione con altri appassionati. Per ulteriori informazioni e per iscrivervi, visitate il sito web del Parco Scientifico di Monte Viseggi o contattate direttamente l’associazione. In caso di maltempo il corso viene rinviato alla prima data utile.

Link per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/918451291537?aff=oddtdtcreator

