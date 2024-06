Conto alla rovescia per un’estate spaziale: ecco 3 lanci da non perdere

MeteoWeb

L’estate è alle porte e per gli appassionati di esplorazione spaziale stanno per arrivare 3 appuntamenti imperdibili. Dopo il recente lancio di Starship di SpaceX, la stagione calda si preannuncia ancora più entusiasmante con altri 3 lanci di grande rilevanza.

Martedì 25 giugno lancio e atterraggio in tandem

Il 25 giugno, dallo storico Kennedy Space Center in Florida, decollerà per la 10ª volta il razzo Falcon Heavy di SpaceX. Questo potente vettore trasporterà in orbita il satellite meteorologico GOES-U, frutto della collaborazione tra NASA e NOAA. GOES-U è particolarmente interessante per la presenza di un coronografo, uno strumento che permetterà di osservare la corona solare, l’atmosfera esterna del Sole, aiutando i fisici solari a prevedere con maggiore precisione le tempeste spaziali.

Uno degli spettacoli più attesi sarà il rientro e l’atterraggio in tandem dei booster del Falcon Heavy su piattaforme adiacenti, una manovra che SpaceX ha reso una sorta di firma dei suoi lanci. Il lancio è previsto in una finestra di 2 ore che si apre alle 23:16 ora italiana.

Martedì 9 luglio il debutto di Ariane 6

Il 9 luglio sarà una giornata storica per l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) con il primo volo di Ariane 6 dallo spazioporto europeo in Guyana Francese. Questo nuovo razzo pesante sostituirà l’Ariane 5 e rappresenta un passo avanti significativo grazie al suo stadio superiore, che permetterà di lanciare più missioni su orbite diverse con un singolo volo. Ariane 6 è destinato a diventare il cavallo di battaglia dell’ESA per i prossimi anni, garantendo l’accesso allo Spazio per l’Europa con maggiore flessibilità e efficienza.

Venerdì 12 luglio Polaris Dawn

Il 12 luglio sarà il turno del programma Polaris, una collaborazione tra SpaceX e Jared Isaacman, fondatore di Shift4 Payments e comandante della missione Inspiration4 del 2021. La missione “Polaris Dawn” vedrà la capsula Dragon, con a bordo 4 astronauti (Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon), volare a 1.400 km sopra la Terra. Sarà l’altitudine più elevata raggiunta da un equipaggio umano dai tempi delle missioni Apollo negli anni ’70.

La missione Polaris Dawn ha l’obiettivo di testare nuove tecnologie e sarà la prima di 3 missioni pianificate nell’ambito del programma Polaris. L’equipaggio cercherà di stabilire nuovi record e preparare il terreno per future esplorazioni spaziali ancora più ambiziose.

Tre lanci da non perdere

Quindi, per chi ama guardare il cielo e sognare l’infinito, queste date rappresentano delle occasioni da non perdere. Che siate appassionati di scienza, tecnologia o semplicemente curiosi di vedere cosa riserva il futuro, questi lanci rappresentano momenti chiave nell’esplorazione spaziale contemporanea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.