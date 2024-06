Contro gli orsi uno spray a tutti i cittadini: la proposta di Fugatti in Trentino

MeteoWeb

Nel corso di un nuovo confronto sulla gestione degli orsi con il Ministro all’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, non ha nascosto la volontà di aprire la possibilità di fornire lo spray anti-orso ai cittadini. Attualmente lo spray anti-orso è in dotazione al corpo forestale. La decisione è stata presa dopo l’avvistamento di un plantigrado, una decina di giorni fa, nel centro del paese di Malè.

“Abbiamo parlato della possibilità di ampliare l’utilizzo dello spray anti-orso non solo, come è adesso, al corpo forestale, ma anche a tutti i corpi della Protezione Civile e delle forze dell’ordine – ha detto Fugatti riferendo dell’incontro con il Ministro -. Noi vorremmo oggettivamente anche fare di più, aprendo questa possibilità a tutta la cittadinanza, ma sappiamo che dalla legge italiana considera lo spray un’arma: un percorso da affrontare per gradi”.

