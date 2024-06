La Corea del Nord invia altri 310 palloncini di spazzatura verso la Corea del Sud

MeteoWeb

La Corea del Nord ha lanciato altri 310 palloncini carichi di spazzatura verso la Corea del Sud, secondo quanto ha riportato l’esercito sudcoreano, citato dall’agenzia Yonhap. “L’ultimo lotto di palloncini carichi di spazzatura inviato conteneva carta straccia e plastica, e finora non sono stati rilevati materiali tossici,” ha spiegato lo Stato maggiore congiunto di Seul.

Nelle ultime settimane Pyongyang ha inviato verso la Corea del Sud centinaia di palloncini carichi rifiuti come mozziconi di sigarette e carta igienica, in quella che definisce una ritorsione per i palloncini di propaganda anti-Nord fatti volare oltre confine da attivisti sudcoreani che Seul non può legalmente fermare.

