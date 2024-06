Cosa dice lo studio dell’Università di Harvard sugli alieni e cosa sono i criptoterrestri

MeteoWeb

Sta facendo grande scalpore negli ultimi giorni la pubblicazione scientifica della prestigiosa Università di Harvard che negli ultimi anni ha condotto uno studio molto approfondito per trovare una spiegazione al fenomeno degli Uap, cioè fenomeni aerei non identificati, i classici UFO. La ricerca, realizzata in collaborazione con la Montana Technological University, è arrivata ad una conclusione davvero clamorosa e cioè che gli Ufo in realtà hanno come unica spiegazione la reale presenza di esseri alieni sul pianeta Terra.

Secondo i ricercatori, gli alieni vivono segretamente tra di noi. Tecnicamente li chiamano “criptoterrestri“, postulando che queste entità potrebbero essere nascoste sottoterra, sulla Luna o addirittura integrate tra gli esseri umani.

Le ipotesi realizzate per spiegare questa convivenza sono numerose. I “criptoterrestri” sarebbero esemplari di una specie intelligente sopravvissuta all’esaurimento di un’antica civiltà evolutasi parallelamente a quella umana, e avrebbero mantenuto grandi capacità soprannaturali.

La ricerca fornisce quattro teorie sugli alieni, che potrebbero essere: Criptoterrestri umani: questa teoria suggerisce che un’antica civiltà umana tecnologicamente avanzata fu in gran parte distrutta molto tempo fa a causa di un’alluvione, e gli alieni sopravvissuti si sarebbero poi integrati con gli umani Ominidi o criptoterrestri teropodi: questa teoria ipotizza civiltà non umane tecnologicamente avanzate costituite da alcuni animali terrestri che si sono evoluti per vivere di nascosto (ad esempio, sottoterra), forse un ominide o in alternativa una specie molto più lontanamente imparentata con noi ( ad esempio, discendenti di dinosauri intelligenti e sconosciuti). Ex criptoterrestri extraterrestri o extratempestali: coloro che sono arrivati ​​sulla Terra da altre parti del cosmo o dal futuro umano e si sono nascosti di nascosto. Criptoterrestri magici: possono essere fate, elfi e ninfe, che sono meno simili agli alieni nostrani e più simili agli angeli terrestri.

