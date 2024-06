Maltempo, dispersi nel Natisone: “usati anche cani molecolari ma ancora nulla”

MeteoWeb

”Nessuna novità”. Così in un post il sindaco di Premariacco Michele De Sabata in un aggiornamento sulle ricerche dei tre ragazzi dispersi da ieri dopo essere stati travolti dall’onda di piena del fiume Natisone, a Premariacco, in provincia di Udine. “Sono stati usati anche i cani molecolari che hanno sede proprio a Orsaria sul fiume ma nulla…tristezza infinita”. ”Stiamo preparando un posto ristoro per tutti i soccorritori al campo sportivo dove possano fermarsi a turno perché nessuno vuole mollare. Una tragedia”, continua il sindaco. ‘‘È stata ritrovata solo la borsa con dentro il cellulare, ultima novità”, ha poi aggiunto il sindaco.

