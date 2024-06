MeteoWeb

Il Parco Scientifico di Monte Viseggi (La Spezia) invita tutti gli appassionati di scienza e spazio a un evento eccezionale: la conferenza “Guardando oltre, il contributo delle sonde Voyager“. L’appuntamento è per il 28 giugno alle ore 21, all’aperto, nella splendida cornice naturale del Parco Scientifico di Monte Viseggi. La serata sarà condotta da Claudio Cosci, autore del rinomato libro “Computer e Spazio”.

Le sonde Voyager 1 e Voyager 2, lanciate dalla NASA nel 1977, rappresentano un pilastro nella storia dell’esplorazione spaziale. Queste sonde, viaggiando oltre i confini del nostro Sistema Solare, hanno inviato dati e immagini che hanno trasformato la nostra comprensione dei pianeti giganti e dello Spazio interstellare. Durante la conferenza, Claudio Cosci, esperto in tecnologia spaziale, guiderà i partecipanti attraverso i momenti salienti di queste missioni straordinarie, esplorando le sfide tecniche, i successi scientifici e l’eredità duratura delle Voyager.

La scelta di tenere la conferenza all’aperto nel Parco Scientifico di Monte Viseggi aggiunge un elemento di fascino e suggestione all’evento. Immersi nella natura, i partecipanti potranno godere di una serata sotto le stelle, in un ambiente che stimola la curiosità e il desiderio di esplorazione. Il parco, noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica, offre un contesto unico dove la bellezza del paesaggio si unisce alla passione per la scienza.

Claudio Cosci, con la sua profonda conoscenza e capacità divulgativa, saprà coinvolgere il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le scoperte delle sonde Voyager. Il suo libro “Computer e Spazio” ha già ispirato molti lettori e la sua conferenza promette di essere un’occasione irripetibile per apprendere e riflettere sul futuro dell’esplorazione spaziale.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, si consiglia di portare una coperta o una sedia pieghevole per godersi la conferenza nel massimo comfort. Non perdete questa opportunità unica di esplorare i confini del nostro Sistema Solare e oltre, in una serata che promette di essere tanto educativa quanto emozionante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il sito web del Parco Scientifico di Monte Viseggi o contattate l’ufficio informazioni whatsapp 320.6767703 prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/guardando-oltre-il-contributo-delle-sonde-voyager-tickets-927825028637?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

