Il Senato USA approva disegno di legge per sostenere la costruzione di nuove centrali nucleari

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato poche ore fa, nella giornata di ieri (a tarda notte italiana), un disegno di legge per accelerare lo sviluppo della capacità di energia nucleare, accelerando anche i permessi e creando nuovi incentivi per le tecnologie avanzate dei reattori nucleari. L’espansione dell’energia nucleare ha un ampio sostegno bipartisan, con i democratici che la considerano fondamentale per decarbonizzare il settore energetico per combattere il cambiamento climatico e i repubblicani che la vedono come un modo per garantire una fornitura affidabile di elettricità e creare posti di lavoro.

Una versione del disegno di legge era già passata alla Camera dei Rappresentanti e ora passerà al presidente Joe Biden per la firma per diventare legge. Ha superato la prova del Senato con 88 voti a favore e 2 contrari. Tra le altre cose, il disegno di legge ridurrebbe i costi normativi per le aziende che cercano di concedere licenze per le tecnologie avanzate dei reattori nucleari, creerebbe un premio per il successo dell’implementazione di reattori di nuova generazione e accelererebbe le licenze per gli impianti nucleari in determinati siti.

Il disegno di legge potrebbe avvantaggiare aziende come TerraPower, sostenuta da Bill Gates, che sta cercando di costruire un reattore Natrium da 4 miliardi di dollari nel Wyoming sul sito di una vecchia centrale a carbone, ma sta lottando per ottenere un permesso essenziale.

