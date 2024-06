Incendi Sardegna, forestali segnalano 14 roghi oggi

MeteoWeb

Il bollettino quotidiano del Corpo forestale della Sardegna segnala 14 incendi oggi sull’isola. In particolare si segnala un rogo nell’agro di Ovodda, nel Nuorese, per la soppressione del quale è stato necessario utilizzare, oltre le squadre a terra, un elicottero dalla base di Villasalto. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse poco dopo le 18, ma nell’area prosegue il lavoro delle pattuglie forestali di Tonara e Gavoi per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro.

