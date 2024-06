Incendio in fabbrica di batterie al litio in Corea del Sud, almeno 20 morti | VIDEO

MeteoWeb

Almeno 20 lavoratori sono morti in Corea del Sud, a causa di un incendio scatenato da una serie di esplosioni in un impianto di produzione di batterie al litio. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Yonhap, i vigili del fuoco stanno ancora ispezionando l’edificio. Nell’impianto, al momento dell’incidente, stavano lavorando oltre 100 persone. I testimoni hanno raccontato di aver udito esplosioni provenienti dal secondo piano, dove le batterie agli ioni di litio vengono ispezionate e imballate.

Mentre 78 persone sono state tratte in salvo, molte altre risultano ancora disperse. Dopo aver domato l’incendio, i soccorritori hanno trovato una ventina di corpi. Si stima che la vasta fabbrica avesse in deposito circa 35.000 celle di batterie al secondo piano, con ulteriori batterie immagazzinate in altre aree.

Le batterie al litio bruciano rapidamente a temperature elevate e le fiamme sono difficili da controllare con i metodi convenzionali di estinzione degli incendi. Inoltre, il rischio di ulteriori esplosioni rendeva l’accesso alla fabbrica particolarmente pericoloso. Per spegnere il fuoco alimentato dalle batterie, l’acqua non è sufficiente e si è dovuta utilizzare la sabbia,

