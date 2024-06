Intelligenza artificiale, Elon Musk: “se davvero Apple la integra, vieterò tutti i dispositivi. Non hanno idea cosa accadrà”

MeteoWeb

“Se Apple integrasse OpenAI a livello di Os, il suo sistema operativo, i dispositivi Apple sarebbero vietati nelle mie aziende. Questa è una violazione della sicurezza inaccettabile“. Lo scrive Elon Musk su ‘X’, sottolineando in un altro tweet che “E’ assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la sua intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e privacy. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati sono nelle mani di OpenAI” ha detto Elon Musk dopo lo storico annuncio odierno di Apple.

