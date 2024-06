Italia può crescere negli Stati Uniti grazie all’esportazione dell’Italian Sounding

MeteoWeb

Il presidente di Coldiretti, Prandini, ha recentemente sottolineato le enormi potenzialità del settore agroalimentare italiano negli Stati Uniti durante il Summer Fancy Food 2024 a New York. Questo evento rappresenta un’occasione cruciale per esaminare il futuro delle esportazioni italiane nel mercato statunitense, particolarmente nel contesto dell’Italian Sounding.

Un’opportunità per l’Italia negli Stati Uniti

L’agroalimentare italiano ha continuato a mostrare una crescita esponenziale nel corso degli anni, ma le cifre relative all’Italian Sounding negli Stati Uniti pongono ancora delle sfide. Attualmente, il valore di questo fenomeno ammonta a 40 miliardi di dollari, tuttavia solo 6,7 miliardi di dollari provengono effettivamente dalle esportazioni italiane. Questo divario mette in luce un’enorme opportunità di crescita che il settore potrebbe cogliere, migliorando il suo rapporto con i consumatori americani.

Prandini ha sottolineato l’importanza di creare un legame più stretto tra i produttori italiani e i consumatori statunitensi attraverso la cultura e l’informazione. Questo approccio non solo aiuterebbe a combattere l’Italian Sounding, ma potrebbe anche educare i consumatori sul valore autentico dei prodotti Made in Italy. La creazione di una connessione emotiva e informativa può trasformare la percezione dei consumatori e incoraggiarli ad acquistare prodotti autentici italiani.

Guardando al futuro, è essenziale che le associazioni come Coldiretti e Filiera Italia continuino a promuovere iniziative che valorizzino e proteggano l’autenticità dei prodotti italiani. Questo include non solo l’educazione dei consumatori, ma anche la collaborazione con le autorità per garantire la tutela delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità italiani.

“Oggi siamo a New York come Coldiretti e Filiera Italia per esaltare le potenzialità del nostro agroalimentare italiano, con un mercato in forte crescita. l’Italia, l’agroalimentare continuano da decenni a questa parte a crescere in maniera esponenziale”, ha affermato il Presidente di Coldiretti Prandini a margine del Summer Fancy Food 2024 a New York all’Agenzia Vista. “L’Italian Sounding negli Stati Uniti vale 40 miliardi, ne esportiamo solo 6,7 miliardi e ci fa capire quanto noi potremmo crescere, ma con un rapporto di vicinanza con i cittadini e consumatori statunitensi nel creare cultura e informazione”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.