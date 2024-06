La geografia di Euro 2024: per la prima volta nessuna squadra del Nord agli Ottavi di Finale

MeteoWeb

Si è conclusa la prima fase degli Europei di calcio di Germania 2024 ed è completo il tabellone degli Ottavi di Finale, che inizieranno sabato proprio con Svizzera-Italia. Le 16 squadre qualificate come migliori nazionali calcistiche del Continente hanno una curiosa geografia: 13 su 16 sono confinanti, tutte nell’Europa occidentale, dal Portogallo a Slovacchia e Slovenia. Le tre rimanenti sono sempre del Sud: si tratta di Romania e delle due “anomale” Turchia e Georgia, Paesi che geograficamente non si trovano neanche in Europa.

Per la Georgia, si tratta della prima storica qualificazione alla fase finale di un Europeo. Stesso traguardo per la Slovenia. La Turchia, invece, era già arrivata in semifinale nel 2008 e ai quarti di finale nel 2000. Ma l’elemento più curioso del tabellone degli Ottavi di Finale, sotto il profilo geografico, è la totale assenza di squadre dei Paesi del Nord Europa: la più settentrionale è la Danimarca. Non c’è nessun Paese Scandinavo, nessun Paese Baltico e neanche la Polonia. Inoltre c’è una sola squadra delle isole Britanniche che è ovviamente l’Inghilterra.

Tre anni fa, infatti, agli Europei del 2021, avevano conquistato gli Ottavi di Finale Svezia, Ucraina, Repubblica Ceca e Galles, oggi “sostituite” da Slovenia, Georgia, Turchia e Slovacchia. Le altre 12 sono le stesse. Nell’edizione del 2016, invece, la prima con gli Ottavi di Finale (fino al 2012 c’erano meno partecipanti e dopo i gironi si andava direttamente ai Quarti), avevano conquistato gli Ottavi Polonia, Galles, Irlanda del Nord, Ungheria, Irlanda e Islanda. Che oggi non ci sono.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.