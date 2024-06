La nuova speranza contro la depressione è la ketamina: lo studio

MeteoWeb

La depressione resistente al trattamento (TRD) rappresenta una sfida significativa nella pratica clinica, con molti pazienti che non rispondono ai trattamenti convenzionali, inclusi farmaci antidepressivi e terapie psicologiche. Negli ultimi anni, la ketamina ha suscitato un crescente interesse come terapia alternativa promettente. Originariamente utilizzata come anestetico, la ketamina ha mostrato effetti contro la depressione rapidi e potenti in studi clinici, sebbene la somministrazione endovenosa o intranasale di questo farmaco psicoattivo comporti alcuni effetti collaterali indesiderati, come la dissociazione e l’instabilità cardiovascolare.

La ketamina orale a rilascio prolungato

Un significativo passo avanti è stato fatto con lo sviluppo di una nuova formulazione in compresse a rilascio prolungato di ketamina, nota come R-107. Questa innovazione mira non solo a migliorare l’efficacia del trattamento, ma anche a ridurre gli effetti collaterali e a rendere la terapia più conveniente per i pazienti. La R-107 è stata progettata per somministrare il farmaco in modo più controllato nel tempo, evitando picchi eccessivi nel flusso sanguigno che potrebbero causare reazioni avverse.

L’efficacia della ketamina per curare la depressione

Il team di ricerca, guidato dal dottor Paul Glue presso un’importante istituzione accademica, ha condotto uno studio clinico multicentrico su larga scala per valutare l’efficacia e la sicurezza di R-107 nei pazienti con TRD. Nella prima fase dello studio, 231 pazienti sono stati arruolati per ricevere una dose di 120 mg di R-107 per 5 giorni. Questa fase iniziale aveva l’obiettivo di identificare i pazienti che rispondevano al trattamento, definiti come coloro che mostravano una riduzione del 50% o più nel punteggio della scala di valutazione della depressione di Montgomery-Åsberg (MADRS), uno strumento clinico ampiamente utilizzato per misurare la gravità della depressione.

Dai pazienti che hanno dimostrato di rispondere positivamente al trattamento nel primo stadio, 168 sono stati selezionati per il secondo stadio dello studio. In questa fase, i pazienti sono stati randomizzati per ricevere una delle quattro dosi di R-107 o un placebo, per confrontare l’efficacia della nuova formulazione con il trattamento standard e valutare la durata degli effetti antidepressivi nel tempo. È stato osservato che il 71% dei pazienti nel gruppo placebo ha sperimentato una ricaduta depressiva entro 13 settimane, rispetto al 43% dei pazienti trattati con 180 mg di R-107 due volte alla settimana. Questi risultati indicano un significativo beneficio nella prevenzione della ricaduta depressiva per i pazienti trattati con la nuova formulazione di ketamina.

Implicazioni cliniche e prospettive future

Gli autori dello studio hanno sottolineato che l’uso di una formulazione a rilascio prolungato di ketamina come R-107 potrebbe rappresentare un cambiamento fondamentale nella gestione della TRD. Oltre a ridurre il rischio di effetti collaterali acuti come la dissociazione e l’instabilità cardiovascolare associati alla somministrazione endovenosa o intranasale, questa nuova opzione terapeutica offre anche una maggiore comodità per i pazienti e gli operatori sanitari. La possibilità di somministrare la ketamina come compressa orale potrebbe migliorare la compliance del paziente e facilitare il trattamento ambulatoriale, riducendo la necessità di visite ospedaliere frequenti per la somministrazione endovenosa.

Nonostante i risultati promettenti, gli autori sottolineano la necessità di ulteriori studi clinici per confermare e ampliare questi risultati preliminari. I prossimi passi includono la valutazione a lungo termine della sicurezza e dell’efficacia di R-107, nonché l’ottimizzazione delle modalità di dosaggio e somministrazione per massimizzare i benefici clinici. L’evoluzione della ricerca sulla ketamina rappresenta un esempio chiaro di come l’innovazione farmaceutica possa rispondere efficacemente alle esigenze mediche insoddisfatte, offrendo speranza a milioni di pazienti affetti da depressione resistente al trattamento in tutto il mondo.

