Il silenzio del lander SLIM: la gelida notte lunare potrebbe avere messo fine alla missione giapponese

La missione Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) del Giappone potrebbe avere raggiunto un momento critico: il lander che non ha risposto ai segnali inviati negli ultimi giorni. Tuttavia, non tutte le speranza sono perse per il tenace lander lunare.

La lunga gelida notte lunare

L’Agenzia Spaziale Giapponese JAXA ha tentato di inviare segnali al lander SLIM venerdì 24 e sabato 25 maggio, senza successo. Un ultimo tentativo di ristabilire i contatti è stato effettuato il 27 maggio, ma anche questo si è rivelato infruttuoso, segnando la conclusione delle operazioni di questo mese, come annunciato sull’account ufficiale di SLIM su X.

SLIM, progettato per la dimostrazione di particolari tecniche di atterraggio lunare preciso, è atterrato sulla superficie del satellite il 20 gennaio. Fino ad ora, JAXA aveva effettuato con successo check-in mensili con il lander a febbraio, marzo e aprile, con la sonda che è riuscita a sopravvivere a 3 gelide notti lunari. Di solito, i veicoli spaziali non riescono a sopravvivere nemmeno a uno di questi periodi di 2 settimane di freddo isolamento. Nonostante ciò, l’agenzia spaziale prevede di tentare di contattare nuovamente SLIM il prossimo mese, quando il Sole tornerà a illuminare e scaldare il sito di atterraggio, nella speranza che il lander si riavvii con sufficiente energia solare.

Le sfide della missione SLIM

Questa non è la prima sfida affrontata dalla missione SLIM. Durante l’atterraggio, uno degli ugelli del motore di SLIM si è staccato. Sebbene il veicolo spaziale sia sopravvissuto al viaggio e abbia raggiunto il suo obiettivo principale di atterrare dolcemente entro 100 metri dal sito di atterraggio previsto, la perdita di spinta ha causato l’atterraggio con i pannelli solari rivolti lontano dal Sole, rendendoli esposti a meno luce solare, generando meno elettricità.

Tuttavia, a fine gennaio, SLIM ha recuperato energia ed è stato in grado di riprendere le operazioni, incluso l’invio di un’immagine panoramica del suo sito di atterraggio e altri dati sulla Terra.

Nel suo breve periodo sulla Luna, la missione SLIM ha rivelato tante nuove informazioni sulla superficie lunare, incluso l’evidenza della presenza del minerale olivina, il componente principale del mantello superiore della Terra. L’olivina è anche ritenuta essere il principale componente del mantello lunare, che costituisce il 90% della massa della luna. Questa scoperta ha implicazioni per una migliore comprensione dell’origine della Luna e potrebbe supportare la teoria che si sia formata dai detriti lasciati dopo la collisione della Terra con un altro corpo celeste.

Una nuova generazione di lander lunari

SLIM rappresenta una nuova generazione di lander lunari a basso costo che si affidano esclusivamente a celle solari anziché a unità di riscaldamento a radioisotopi. Di conseguenza, il veicolo spaziale era destinato ad avere una durata operativa più breve e a incontrare difficoltà durante le fredde notti lunari, che possono estendersi fino a 14 giorni terrestri, con temperature che scendono fino a -170°C.

“SLIM ha già trasmesso dati molto più preziosi di quanto avessimo mai anticipato prima del lancio,” ha dichiarato JAXA. “Continueremo i nostri sforzi di recupero per mantenerlo attivo il più a lungo possibile“.

